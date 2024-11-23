Убитую женщину с переломами нашли в Кингисеппском районе

В полицию Кингисеппского района 22 ноября сообщили о теле 38-летней женщины, обнаруженном в квартире на улице Воровского в Кингисеппе. Смерть констатировала бригада скорой помощи.

У женщины зафиксированы травмы ног и переломы двух ребер, полученные не менее пяти дней назад. Точные причины смерти установит медицинская экспертиза.

Проверку по факту происшествия проводят полицейские и следственный отдел СК Ленобласти. Обстоятельства происшествия устанавливаются.