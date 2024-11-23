Петербурженка Евгения Чикунова заняла первое место в чемпионате России по плаванию

На чемпионате России среди пловцов на короткой воде лучшей оказалась петербурженка Евгения Чикунова. Этап в Санкт-Петербурге – отбор на мировые соревнования в Будапеште, который начнется 10 декабря.

Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 50 метров брассом, сообщает Neva.Today. Результат 20-летней спортсменки по итогам соревнования – 29,74 секунды. На втором месте Ралина Гилязова с 30,02 секундами, бронзу взяла Юлия Ефимова (30,34).

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила российским спортсменам выступать без ограничений в индивидуальных стартах.