АвтоВАЗ: изменений цен на автомобили Lada до конца года не ожидается

В АвтоВАЗ считают, что ряд СМИ распространили информацию о якобы планируемом повышении цен на Lada в декабре 2024 года. Это не соответствует действительности.
АвтоВАЗ не планирует повышать цены на автомобили Lada до конца года. Как сообщают «Известия», на выставке форума-выставки «Транспорт России» глава компании Максим Соколов рассказал, что в 2025 году предприятие может продолжить индексировать цены на автомобили.
Как указал топ-менеджер, сейчас основным фактором роста себестоимости продукции является процентная ставка, в основе которой лежит ключевая ставка. С ноября 2023 года индексация средних цен автомобилей Lada составила 4,3 %, что ниже инфляции.
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