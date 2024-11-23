Забастовка летчиков в Финляндии отменит 300 авиарейсов

Как сообщают финские СМИ 23 ноября, авиакомпания Finnair отменила около 300 рейсов из-за забастовки профсоюза пилотов. Летчики не выйдут на работу 9 и 13 декабря. По оценкам перевозчика, это затронет около 33 тысяч клиентов.

«Нам очень жаль, что профсоюз пошел на акцию протеста вместо переговоров, что повлияет на планы тысяч наших клиентов во время рождественского сезона», – выразил сожаления управляющий директор Finnair Яакко Шилдт

Профсоюзы Финляндии назначили на начало декабря общую забастовку, рабочие будут требовать повышения зарплат на 10 % в ближайшие два года. Первые акции пройдут 3 и 4 декабря. Остановится работа десятков предприятий разных отраслей.

Если договориться сразу не получится, третьим днем станет 9 декабря. Предупреждение о забастовке уже анонсировал индустриальный профсоюз и профсоюз служащих промышленности.