Германия фактически ввела санкции против себя, отказавшись от газа из «Северного потока – 2».

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил в интервью ТАСС, что Германия фактически ввела санкции против себя, отказавшись от поставок российского газа по одной из веток «Северного потока – 2», которая остается в рабочем состоянии.

Одна же ветка («Северного потока – 2» — прим. ред.) до сих пор находится в рабочем состоянии. По сути, мы сами на себя наложили санкции, — цитирует его агентство.

Депутат напомнил, что президент России Владимир Путин ранее заявлял о возможности возобновления поставок газа по этому трубопроводу в любой момент.