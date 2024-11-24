Публикуем график отключений электричества в Ленобласти на ближайшую неделю

Компания ЛОЭСК предупредила о продолжающихся в регионе плановых работах на электросетях.

В Ленинградской области с 24 ноября по 2 декабря будут вестись плановые работы на объектах энергетической инфраструктуры. В этой связи в отдельных районах региона возможны отключения электричества.

График с населенными пунктами, точными датами и временем отключения компания публикует на своем сайте.