Александр Дрозденко: задача номер один, наверное, это увековечить память погибших героев СВО

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко вчера, 21 ноября, встретился с семьями погибших участников СВО в Гатчине

Губернатор поручил значительно увеличить пакет льгот для семей участников СВО, а также отметил, что одним из важных направлений работы является увековечивание памяти погибших в СВО.

«Очень важно, на мой взгляд, не только решать вопросы материальной поддержки, сколько вопросы моральной поддержки. И задача номер один, наверное, это увековечить память погибших. Мы сегодня имеем целую программу в области — это и памятные знаки, мемориальные доски на тех местах, где ребята учились, где ребята работали, там, где они проживали», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В Ленобласти именами героев также предлагают назвать парки, скверы, общественные пространства, улицы, школы, спортивные объекты и общественные здания.

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Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 69 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 21 — прямые выплаты, 48 — для членов семьи. В шаговой доступности от Мультицентра во Всеволожске реализуется проект по созданию Центра высокотехнологичной медицинской реабилитации и Центра протезирования.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.