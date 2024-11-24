В WhatsApp* появилась функция расшифровки голосовых сообщений

Поделиться

Теперь пользователи могут читать текстовые версии голосовых сообщений.

Мессенджер WhatsApp* представил новую функцию, позволяющую расшифровывать голосовые сообщения на русском языке.

Компания подчеркнула, что расшифровка осуществляется непосредственно на устройстве пользователя, что обеспечивает дополнительную безопасность данных.

Для активации или деактивации этой функции, а также для выбора нужного языка, необходимо зайти в «Настройки» WhatsApp, затем выбрать «Чаты» и «Расшифровка голосовых сообщений».

Чтобы воспользоваться новой возможностью, достаточно нажать и удерживать голосовое сообщение, после чего в появившемся меню выбрать опцию «Транскрибировать».

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Вам будет интересно
В WhatsApp* появилась функция расшифровки голосовых сообщений whatsapp
Мошенники начали звонить от лица WhatsApp*
Телефонные мошенники начали звонить россиянам от лица мессенджера WhatsApp*. О новой схеме граждан предупредил тг-канал Mash. Аферисты представляются сотрудниками службы безопасности...
10.11.2024 286
Автор