В WhatsApp* появилась функция расшифровки голосовых сообщений

Теперь пользователи могут читать текстовые версии голосовых сообщений.

Мессенджер WhatsApp* представил новую функцию, позволяющую расшифровывать голосовые сообщения на русском языке.

Компания подчеркнула, что расшифровка осуществляется непосредственно на устройстве пользователя, что обеспечивает дополнительную безопасность данных.

Для активации или деактивации этой функции, а также для выбора нужного языка, необходимо зайти в «Настройки» WhatsApp, затем выбрать «Чаты» и «Расшифровка голосовых сообщений».

Чтобы воспользоваться новой возможностью, достаточно нажать и удерживать голосовое сообщение, после чего в появившемся меню выбрать опцию «Транскрибировать».

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.