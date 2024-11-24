Медведи в Ленобласти с приходом снега впали в спячку

Косолапые завершили подготовку к спячке и отправились в свои берлоги до весны.

Медведи в Ленинградской области официально впали в спячку. Как рассказал биолог Павел Глазков, косолапые специально дожидались снегопадов, а перед этим активно готовились.

В Лужском районе недавно удалось заснять медведицу с двумя медвежатами, которые активно поедали сухую траву. Из нее, а также мха, глины и волос в желудке косолапых формируется пробка, которая остается в кишечнике на весь период спячки, останавливая пищеварение.

В зимнюю квартиру медведи стараются залечь под снегопад, чтобы замело следы. Ведь на медведей тоже охотятся хищники – волки, — рассказал эксперт.

Снег накрыл уже всю территорию Ленинградской области, поэтому уже точно можно сказать, что медведи обосновались в своих зимних убежищах.