Песков: обновление ядерной доктрины РФ — сигнал Западу

Россия вынуждена реагировать на эскалацию, которую провоцирует уходящая администрация США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обновление ядерной доктрины России можно расценивать как сигнал Западу.
Хотя президент Путин дал поручение готовить изменения с тем, чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которое провоцируется западными странами, но, тем не менее, Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне, — цитирует Пескова РИА Новости.
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