«Орешник»: что известно о новейшей ракете ВС РФ?

Российские войска 21 ноября успешно провели испытания в боевых условия новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Об этом в своём обращении к жителям страны заявил Владимир Путин.

Первое применение

В четверг вечером Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства заявил, что в результате ударов западным дальнобойным оружием по России последовали ответные меры. ВС РФ 21 ноября атаковали несбиваемой баллистической ракетой военно-промышленный объект «Южмаш» в Днепропетровске. В ход впервые пошла новейшая российская система средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Цель успешно поражена.

«Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию, она предпочитает мирные средства, но и готова к любому развитию событий», — обозначил президент.

Путин также отметил, что применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход СВО, однако региональный конфликт приобрел элементы глобального характера.

Песков заявил, что Россия предупредила США о планируемом запуске ракеты за 30 минут до старта в автоматическом режиме через линию центра по уменьшению ядерной опасности. Поступление уведомления подтвердили в Пентагоне, обозначив обеспокоенность в связи с применением РФ нового типа вооружения. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американская сторона поделилась поступившей информацией с киевским руководством и союзниками.

Рамзан Кадыров в своем тг-канале написал, что применение «Орешника» может вынудить Запад начать намекать на переговоры.

Что представляет собой «Орешник»?

Дальность полёта новой баллистической ракеты в соответствии с принятой в России классификацией на основе бывшего договора о РСМД составляет от 1 000 до 5 500 км. Путин обозначил, что скорость «Орешника» достигает двух-трёх км в секунду. Такие скоростные характеристики, а также конструктивные особенности ракеты не позволяют использовать обычные комплексы ПВО и ПРО.

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, приведённым изданием MK.RU, только стратегическая ПРО имеет шанс сбить «Орешник», однако вероятность перехвата никто точно оценить не может. Другие комплексы даже пытаться не будут, в связи с чем поражение цели достигает 100%.

«Она поразила объект завод «Южмаш», предприятие в Днепре, используемое для производства беспилотников и ракет, и, по некоторым данным, уничтожила его. Это уровень разрушений, с которым никогда не могли сравниться Storm Shadow и ATACMS», — пояснил «Известиям» экс-разведчик США Скотт Риттер.

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Сама ракета предполагает разделяющиеся головные части. Каждая из них в состоянии после разделения платформы самостоятельно поражать заданные объекты с высокой точностью. Так, «Орешник» способен поражать любые военные цели в Европе. Такой безъядерный подход к ликвидации военных объектов противника создаёт новую военно-политическую реальность, добавил Коротченко. Также он пояснил, что комплекс обладает мобильностью, высокой скрытностью и малой заметностью.

Владимир Путин отметил, что российская сторона будет предварительно предупреждать мирных жителей перед применением подобных установок.