Маткапитал за второго ребенка вырастет до миллиона рублей

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Размер субсидии достигнет миллиона рублей уже через три года, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. 

Через три года размер выплаты за рождение второго ребенка в России достигнет одного миллиона рублей. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью «Парламентской газете».

По словам парламентария, выплаты для всех получателей вырастут с 1 февраля 2025 года. Маткапитал на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, а на второго — 894 тысячи, если семья не получала субсидию за первенца.

Бессараб подчеркнула, что материнский капитал увеличивается с учетом реального уровня инфляции, а не прогнозируемого.

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24.11.2024 42
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