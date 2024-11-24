Маткапитал за второго ребенка вырастет до миллиона рублей

Размер субсидии достигнет миллиона рублей уже через три года, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Через три года размер выплаты за рождение второго ребенка в России достигнет одного миллиона рублей. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью «Парламентской газете».

По словам парламентария, выплаты для всех получателей вырастут с 1 февраля 2025 года. Маткапитал на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, а на второго — 894 тысячи, если семья не получала субсидию за первенца.

Бессараб подчеркнула, что материнский капитал увеличивается с учетом реального уровня инфляции, а не прогнозируемого.