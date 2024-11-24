В России увеличили ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Соответствующий закон подписал президент России.

Период выплаты накопительной пенсии в 2025 году увеличится до 22,5 лет. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, продолжительность выплат возрастет на полгода. В период с 2021 по 2024 годы этот срок составлял 264 месяца, или 22 года.

Для определения ежемесячного размера выплаты необходимо разделить общую сумму пенсионных накоплений на весь период выплат. При этом учитывается сумма, накопленная на момент назначения пенсии.