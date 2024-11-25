В России хотят в шесть раз увеличить штраф за езду без ОСАГО

Госдума намерена в несколько раз увеличить максимальный штраф за управление транспортным средством без полиса ОСАГО — с 800 до 5000 рублей.

Инициативу поддержали в правительстве России и МВД. Впрочем, некоторые эксперты сомневаются в эффективности этой меры, настаивая, что штраф заработает только при использовании дорожных камер для проверки полисов. А это случится, выяснил не раньше осени 2026 года.

По оценкам Российского союза автостраховщиков, без ОСАГО ездят 7-10% российских водителей (от 2,5 до 3,6 миллиона человек).