Житель Ленобласти пожаловался полиции, что экс-супруга не вернула ему личные вещи: среди них оказались боеприпасы

Неожиданную находку сделали правоохранители, когда приехали помочь местному жителю решить конфликтную ситуацию с бывшей женой.

Полицейские Ломоносовского района Ленобласти помогли 42-летнему мужчине и его 25-летней бывшей супруге решить конфликтную ситуацию из-за раздела имущества. Правда, в ходе разбирательств выяснилось, что среди личных вещей экс-главы семейства были и боеприпасы.

В ходе передачи вещей, изъятых у женщины в деревне Копорье, были обнаружены артиллерийский снаряд калибра 30 мм и шесть патронов. По словам мужчины, боеприпасы являлись подарком его покойного дяди.

Боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу, согласно результатам которой изъятый артиллерийский снаряд калибра 30 мм – это пригодное к использованию взрывное устройство осколочно-фугасно-зажигательного действия, — сообщили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.