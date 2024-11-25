Число пострадавших в ДТП с автобусом в Новоселье увеличилось до 15 человек

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Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти в поселке Новоселье утром рейсовый автобус влетел в припаркованную у обочины фуру.

По последним данным комздрава Ленобласти в результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе пять детей. Большинство пострадавших в состоянии средней степени тяжести, лишь одна – в тяжелом. Всех пострадавших доставили в больницы Петербурга и Ленобласти, отказ от госпитализации только у пятилетнего мальчика.

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали 11 человек, включая пятерых детей.

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18.11.2024 297
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