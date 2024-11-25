Объем добычи лососевых в 2024 году оказался самым низким за 19 лет

Это приведет к значительному росту цен на рыбу.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) заявила, что в 2024 году российские рыбаки выловили всего 235,4 тысячи тонн лососевых. Это наихудший результат с 2005 года, что повлечет за собой повышение цен.

Снижение объема предложения уже привело к росту цен на лососевые, пишет Интерфакс, ссылаясь на ассоциацию. За последние 20 лет высокий уровень добычи обеспечивал доступность горбуши, на которую приходилось более 60% вылова. Спросом пользовалась и икра этой рыбы. Однако в текущем году цены на нее достигли 7-8 тысяч рублей за килограмм.