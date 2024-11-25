В работе Т-Банка произошел сбой

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Пользователи жалуются на проблемы с доступом к приложению и сайту банка.

В понедельник днем, 25 ноября, в работе сайта и приложения Т-Банка произошел сбой.

Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем, — получают сообщения пользователи при попытке зайти на сайт и в приложение.

Сбой в работе сервисов банка подтверждает портал Downdetector.

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Фото:Downdetector
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25.11.2024 51
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