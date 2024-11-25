«Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу поддержки гражданских инициатив

Победители конкурса смогут получить помощь партии в реализации своих проектов.

Сторонники партии «Единая Россия» объявили о запуске Всероссийского конкурса, направленного на поддержку некоммерческих организаций и лидеров общественных проектов. Конкурс предоставляет уникальную возможность гражданам и общественным деятелям реализовать свои идеи и инициативы. Победители получат поддержку партии в реализации проектов «под ключ»:

Одно из направлений работы «Единой России» – поддержка некоммерческих организаций и общественников. Важно, чтобы НКО в нашем лице чувствовали поддержку и видели реальные возможности для реализации своих проектов. Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив — один из эффективных инструментов для выбора и поддержки действительно лучших их идей, — считает врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Конкурс проходит по трем номинациям: федеральная, региональная и местная инициатива. Включает в себя 9 направлений, среди которых: «сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание», «поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», «укрепление межнационального и межрелигиозного согласия», «охрана окружающей среды и защита животных» и другие:

Участвуя в конкурсе, вы не просто представляете свою инициативу, вы становитесь частью большого движения, которое стремится решить актуальные вопросы, стремится сделать нашу страну сильнее. Среди жителей нашей страны есть много талантливых и преданных делу людей, готовых приступить к действиям и повести за собой других. Мы поможем им на этом пути, – отметила председатель Центрального совета Сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко.

Победители получат ресурсную поддержку «Единой России» до 3 млн рублей, наставников для реализации инициативы из числа депутатов, медиаподдержку, бесплатное обучение и возможность стать депутатом от самой сильной партии страны.

Успеть подать заявку нужно до 23 декабря 2024 года (включительно). Подать заявку и ознакомиться с положением конкурса можно на сайте: https://sila-idey.er.ru . . Определение полуфиналистов пройдет через народное голосование. Победители будут определены Оргкомитетом, состоящим их представителей каждого региона России. Инициативы могут быть реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.

Участвуйте в конкурсе и получите помощь в реализации вашей инициативы