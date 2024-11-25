«Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу поддержки гражданских инициатив

Победители конкурса смогут получить помощь партии в реализации своих проектов.
Сторонники партии «Единая Россия» объявили о запуске Всероссийского конкурса, направленного на поддержку некоммерческих организаций и лидеров общественных проектов. Конкурс предоставляет уникальную возможность гражданам и общественным деятелям реализовать свои идеи и инициативы. Победители получат поддержку партии в реализации проектов «под ключ»:
Конкурс проходит по трем номинациям: федеральная, региональная и местная инициатива. Включает в себя 9 направлений, среди которых: «сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание», «поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», «укрепление межнационального и межрелигиозного согласия», «охрана окружающей среды и защита животных» и другие:
Победители получат ресурсную поддержку «Единой России» до 3 млн рублей, наставников для реализации инициативы из числа депутатов, медиаподдержку, бесплатное обучение и возможность стать депутатом от самой сильной партии страны.
Успеть подать заявку нужно до 23 декабря 2024 года (включительно). Подать заявку и ознакомиться с положением конкурса можно на сайте: https://sila-idey.er.ru.. Определение полуфиналистов пройдет через народное голосование. Победители будут определены Оргкомитетом, состоящим их представителей каждого региона России. Инициативы могут быть реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.
Участвуйте в конкурсе и получите помощь в реализации вашей инициативы