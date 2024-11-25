Основатель американской ЧВК признал огромную мощь «Орешника» и попросил Байдена одуматься

Основатель Blackwater обратился к президенту США с призывом не провоцировать Россию.

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что применение «Орешника» является сигналом России Западу. Бизнесмен призвал президента США Джо Байдена перестать провоцировать РФ.

Дело в том, что русские запустили баллистическую ракету… которую невозможно сбить, и даже в неядерной [комплектации] кинетическая сила огромна <…> — это было напоминание со стороны русских. Мы можем ударить вас ядерным оружием куда угодно, и, возможно, именно это и произойдет в будущем, — заявил Принс.