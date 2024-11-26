Тела рецидивиста и неизвестной женщины нашли во Всеволожском районе

В квартире дома на улице Молодежной в Сертолово Всеволожского района 24 ноября нашли трупы 39-летнего хозяина и неизвестной женщины без внешних признаков насильственной смерти.

Известно, что скончавшийся мужчина был судим 12 раз за грабежи и кражи. Погибшей на вид 35-40 лет, худощавое телосложение, русые волосы средней длины.

Решается вопрос об уголовном деле. С места происшествия изъяты три мобильных телефона, планшет и видеокамера. Обстоятельства смерти установит экспертиза.