Тела рецидивиста и неизвестной женщины нашли во Всеволожском районе

В квартире дома на улице Молодежной в Сертолово Всеволожского района 24 ноября нашли трупы 39-летнего хозяина и неизвестной женщины без внешних признаков насильственной смерти.
Известно, что скончавшийся мужчина был судим 12 раз за грабежи и кражи. Погибшей на вид 35-40 лет, худощавое телосложение, русые волосы средней длины.
Решается вопрос об уголовном деле. С места происшествия изъяты три мобильных телефона, планшет и видеокамера. Обстоятельства смерти установит экспертиза.
Вам будет интересно
Уровень общей раскрываемости преступлений в Ленинградской области вырос с 38,5 % в 2022 до 46,5 % в 2023 году. Число раскрытых...
12.01.2024 1877