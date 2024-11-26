Ретроградный Меркурий накрыл Землю

Во вторник, 26 ноября, начался очередной так называемый период ретроградного Меркурия — отрезок времени, когда эта планета отстает по скорости движения от Земли.
В 2024 году уже было три таких периода: в январе, апреле и августе. Нынешний продлится до 15 декабря.
Астрологи рекомендуют отказаться от серьезных встреч и мероприятий в это время, поскольку они могут сорваться.
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01.11.2024 302