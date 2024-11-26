В канаве во Всеволожске нашли тело курьера-подростка

Бездыханное тело 16-летнего подростка нашли недалеко от базы отдыха на Воздвиженской улице во Всеволожске Ленобласти.
Подросток лежал лицом вниз в канаве с водой. Погибшим оказался 16-летний выпускник девятого класса, он работал курьером пиццерии. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти стала попавшая в легкие вода. Тело передали в морг для экспертизы.
Со слов очевидцев, незадолго до гибели подросток в неадекватном состоянии бегал по улице. В руках у него была бутылка.
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20.11.2024 235