В канаве во Всеволожске нашли тело курьера-подростка

Бездыханное тело 16-летнего подростка нашли недалеко от базы отдыха на Воздвиженской улице во Всеволожске Ленобласти.

Подросток лежал лицом вниз в канаве с водой. Погибшим оказался 16-летний выпускник девятого класса, он работал курьером пиццерии. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти стала попавшая в легкие вода. Тело передали в морг для экспертизы.

Со слов очевидцев, незадолго до гибели подросток в неадекватном состоянии бегал по улице. В руках у него была бутылка.