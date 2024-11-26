В Тосно повышена надежность электроснабжения для более 30 тысяч жителей

На транзитной линии «Чудовская-2» заменили девять километров грозотроса. Это повысит стабильность работы сети, улучшить качество подачи электроэнергии в регионе.

Работы проводились в сложных условиях, поскольку монтаж грозотроса велся в лесной местности, некоторые участки были труднодоступными. Была задействована спецтехника, включая болотоходы и автогидроподъемники.

Благодаря этим работам энергетики улучшили электроснабжение для более чем 30 тысяч жителей Тосно.