В Тосно повышена надежность электроснабжения для более 30 тысяч жителей

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Фото: Baltphoto.ru

На транзитной линии «Чудовская-2» заменили девять километров грозотроса. Это повысит стабильность работы сети, улучшить качество подачи электроэнергии в регионе.

Работы проводились в сложных условиях, поскольку монтаж грозотроса велся в лесной местности, некоторые участки были труднодоступными. Была задействована спецтехника, включая болотоходы и автогидроподъемники.

Благодаря этим работам энергетики улучшили электроснабжение для более чем 30 тысяч жителей Тосно.

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26.11.2024 84
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