Житель Гатчинского округа производил наркотики в промышленных масштабах

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В Ленобласти местный житель организовал производство запрещенных веществ в промышленных масштабах.

Он арендовал два ангара в одной из промзон Гатчинского округа. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, выбор места был обусловлен его защищенностью: территория огорожена бетонным забором с колючей проволокой, по периметру располагались камеры видеонаблюдения.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

В помещениях найдены пластиковые емкости с порошкообразным веществом весом более 500 кг, промышленное оборудование, канистры с прекурсорами и другие предметы. Исследование части изъятых веществ показало, что на складе хранилось более 41 кг синтетического наркотика.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство наркотических средств», фигуранта заключили под стражу.

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25.11.2024 169
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