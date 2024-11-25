В поселке Парголово посетители алкомаркета устроили массовое побоище

В воскресенье ночью, 24 ноября, посетители алкомаркета на Тихоокеанской улице в Парголово утроили массовую драку.
Видео: vk.com/channel78news
Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, драка начался со словесной перепалки между двумя мужчинами. Один из них, 40-летний, был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Второй участник нуждался в медпомощи, но отказался от нее, как и от написания заявления. Проводится проверка.
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21.11.2024 174