Команда из Ленобласти заняла 8-е место на Всероссийском чемпионата по оказанию первой помощи

Финал в Саранске объединил более 500 участников из 85 регионов страны. За год 47-й регион улучшил результат сразу на 10 строчек.

В течение дня на площадке «Огарёв Арены» участники показывали свои навыки в оказании первой помощи и умения работы в команде.

Ученики тосненской гимназии №2 — Алексей Лобанов, Леонид Дерговиц, Ксения Парашкова, Эвелина Блинова и Елена Викторова — показали достойное выступление в финале и подарили 47 региону 8-е место, опередив 77 регионов. Готовила команду Лариса Зернова.

НКО «Мария мама» приглашает всех желающих присоединиться к Школе первой помощи детям и научиться правильному поведению на месте происшествия. Подробная информация ― на сайте проекта.

Также «Единая Россия» запустила программу «Готов к санитарной обороне» – расширенное обучение первой помощи, навыкам само- и взаимопомощи при травмах, ранениях и несчастных случаях, химбиозащите. С последующим выпуском инструкторов, которые будут получать значки за подготовку других людей. Обучение организует партпроект «Здоровое будущее».