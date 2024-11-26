Лимит по семейной ипотеке на 2025 год будет увеличен на 2,4 трлн рублей

Лимит для банков в рамках семейной ипотеки на 2025 год будет увеличен на 2,4 трлн рублей.

На данный момент в рамках льготной программы действует общий лимит до конца года в размере 6,25 трлн рублей, включая неиспользованный банками лимит — 390 млрд рублей, сообщили в Минфине РФ.

Кроме того, новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками начнет действовать с 15 декабря.