Лимит по семейной ипотеке на 2025 год будет увеличен на 2,4 трлн рублей

Лимит для банков в рамках семейной ипотеки на 2025 год будет увеличен на 2,4 трлн рублей.
На данный момент в рамках льготной программы действует общий лимит до конца года в размере 6,25 трлн рублей, включая неиспользованный банками лимит — 390 млрд рублей, сообщили в Минфине РФ.
Кроме того, новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками начнет действовать с 15 декабря.
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19.11.2024 305