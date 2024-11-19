Для врачей и учителей предложили запустить льготную ипотеку под 12%

Минфин предложил льготную ипотеку под 12% годовых для врачей, учителей, спасателей и других госслужащих.
Разница с ключевой ставкой будет компенсироваться из бюджета, сообщается в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов
Программа будет действовать с 15 июля 2025 года и будет направлена на привлечение молодого поколения к госслужбе. До 2027 года она будет работать в экспериментальном режиме, после чего правительство примет решение о ее продолжении.
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18.11.2024 32