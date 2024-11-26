Мужчина оказался в больнице после посещения супермаркета в Тосненском районе

Неизвестный ударил по голове 43-летнего мужчину в продуктовом магазине на Советском проспекте в городе Никольское Тосненского района.
Нападавший скрылся с места происшествия, а пострадавшего доставили в больницу. У мужчины диагностировали переломы и гематомы.
Заведено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. С места происшествия полицейские изъяли материю со следами крови. Нападавшего разыскивают.
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21.05.2022 16481