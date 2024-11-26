2 декабря состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Ленинградского УФАС России за 2024 год

Ленинградское УФАС России 2 декабря проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики управления за 2024 год.
«Прямой эфир» состоится в 11 часов в группе ВКонтакте. Публичные обсуждения будут посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Вопросы по обсуждаемым темам можно направить заранее на электронную почту to47-sergeeva@fas.gov.ru или задать их в ходе проведения публичных обсуждений в режиме онлайн через группу «ВКонтакте».
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