В Лодейном Поле откроется современная ветеринарная станция

Современная ветеринарная станция откроется в Лодейном Поле в 2026 году.
Управление строительства Ленобласти заключило контракт на проектирование и строительство нового объекта на Республиканском тракте.
«Действующая лодейнопольская лечебница находится в деревянном доме 1929 года постройки, но помогает обслуживать и соседние населенные пункты. Это значительный объем работы, поэтому строительство необходимо завершить вовремя», — рассказал зампредседателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.
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17.08.2021 1791