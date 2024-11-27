В Лодейном Поле откроется современная ветеринарная станция

Современная ветеринарная станция откроется в Лодейном Поле в 2026 году.

Управление строительства Ленобласти заключило контракт на проектирование и строительство нового объекта на Республиканском тракте.

«Действующая лодейнопольская лечебница находится в деревянном доме 1929 года постройки, но помогает обслуживать и соседние населенные пункты. Это значительный объем работы, поэтому строительство необходимо завершить вовремя», — рассказал зампредседателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.