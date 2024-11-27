Ребенок из Ленобласти с редким заболеванием получил препарат за 3 млн долларов

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Владислав из Ленинградской области стал одним из первых, кто получил уникальный препарат генной терапии «Элевидис». Закупить его удалось благодаря фонду «Круг добра».

Лекарство необходимо для лечения мышечной дистрофии Дюшена, а его стоимость составляет около 3 млн долларов.

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Фото: vk.com/krugdobrafund

На данный момент 50 детей из разных регионов России уже обеспечены лекарственным средством «Элевидис», которое было предоставлено им фондом «Круг добра». В их числе Степан и Дмитрий из Санкт-Петербурга. Прием заявок на терапию препаратом продолжается.

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24.11.2024 187
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