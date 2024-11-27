Ребенок из Ленобласти с редким заболеванием получил препарат за 3 млн долларов

Владислав из Ленинградской области стал одним из первых, кто получил уникальный препарат генной терапии «Элевидис». Закупить его удалось благодаря фонду «Круг добра».

Лекарство необходимо для лечения мышечной дистрофии Дюшена, а его стоимость составляет около 3 млн долларов.

На данный момент 50 детей из разных регионов России уже обеспечены лекарственным средством «Элевидис», которое было предоставлено им фондом «Круг добра». В их числе Степан и Дмитрий из Санкт-Петербурга. Прием заявок на терапию препаратом продолжается.