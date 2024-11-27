Небольшие дожди с мокрым снегом пройдут в Ленобласти 28 ноября

Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти 28 ноября.
В большинстве районов пройдут небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя, на востоке местами снега. В отдельных районах туман. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью -2…+3°С, днем -1…+4°С. На дорогах местами гололедица.
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