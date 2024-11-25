В День матери петербурженка родила сына на станции «Горьковская»

В День матери, 24 ноября, на станции метро «Горьковская» в Петербурге одна из пассажирок прямо на платформе родила мальчика.

Как рассказали в пресс-службе «Петербургского метрополитена, у женщины начались схватки прямо в поезде, она решила выйти на платформу станции метро «Горьковская», где схватки усилились. Сотрудники станции вызвали скорую помощь. Но, не дожидаясь прибытия медиков, они оказали женщине первую помощь и помогли ей родить. На свет появился мальчик.

Женщину с новорожденным доставили в больницу. Они чувствуют себя хорошо.

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Это второй подобный случай за всю историю петербургского метро. Первые роды случились в 2018 году на станции «Технологический институт».