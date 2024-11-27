В Новом Девяткино эвакуировали школу после угроз неизвестного

К образовательному учреждению после сообщения с угрозой минирования прибыли экстренные службы.

В школе №1 в Новом Девяткино Всеволожского района Ленобласти прошла эвакуация учащихся и персонала. По имеющимся данным, в образовательное учреждение поступил анонимный звонок с сообщением о минировании.

В соцсетях появились кадры, подтверждающие эвакуацию.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные. В настоящее время проводится обследование здания школы.