Врачи борются за жизнь пострадавшей в ДТП с автобусом в Новоселье

В петербургской Городской больнице №26 врачи борются за жизнь 38-летней художницы из Перми. Она получила серьезные травмы в результате ДТП с автобусом в Новоселье Ленобласти.

Женщине требуется ампутация ноги. Она находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщает «Фонтанка».

Вам будет интересно Автобус с пассажирами перевернулся у Черкасово ДТП произошло вечером 20 ноября на Молодежном шоссе недалеко от поселка Черкасово Выборгского района Ленобласти. По предварительным данным, водитель автобуса Iveco... 21.11.2024 224

Напомним, утром 25 ноября в поселке Новоселье рейсовый автобус влетел в припаркованную у обочины фуру. По последним данным, пострадали 20 человек, включая 5 детей.