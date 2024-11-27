Врачи борются за жизнь пострадавшей в ДТП с автобусом в Новоселье

В петербургской Городской больнице №26 врачи борются за жизнь 38-летней художницы из Перми. Она получила серьезные травмы в результате ДТП с автобусом в Новоселье Ленобласти.
Женщине требуется ампутация ноги. Она находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщает «Фонтанка».
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Напомним, утром 25 ноября в поселке Новоселье рейсовый автобус влетел в припаркованную у обочины фуру. По последним данным, пострадали 20 человек, включая 5 детей.