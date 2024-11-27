В Ленобласти дикие волки едва не растерзали людей

Животные бродили на улице Свирской в Подпорожье в поисках жертвы.

В центре Подпорожья водитель маршрутки спас женщину от нападения волков. Необычный случай произошел ранним утром на Свирской улице, когда мужчина готовился к поездке и заметил агрессивного волка за своей спиной.

Я знаю, что такое волк, но всё равно очень удивился. Я начал отходить назад, он огрызался на меня, как будто даже собирался напасть. Я зашёл в автобус и закрыл дверь, — рассказал очевидец порталу 78.ru

В этот момент рядом проходила женщина, и один из хищников уже собирался напасть. Мужчина вышел из автобуса, припугнув зверей криком, и попросил женщину забежать в салон.

Я смотрю, что ко мне бежит водитель и кричит. Я понять ничего не могу. Он говорит: «Волки, девушка. Бегите». Я побежала к автобусу, зашла внутрь. Волки подошли к маршрутке и гуляли возле неё, — отметила местная жительница.