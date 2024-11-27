В Госдуме раскрыли, сравняются ли выплаты работающим и неработающим пенсионерам

По оценкам депутата Бессараб, это вполне возможно в течение ближайших нескольких лет.

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что выравнивание пенсий неработающих и работающих пенсионеров произойдет. На это необходимо нескольких лет.

С 1 января 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться так же, как и пенсии неработающих. Однако, работающие пожилые россияне, помимо индексации, будут получать дополнительные пенсионные баллы за каждый год работы (до трех баллов). Это постепенно сократит разницу в размерах пенсий.

Когда именно сравняется пенсия – это все очень индивидуально. Кто-то сможет заработать один балл, кто-то три балла. Поэтому сказать сложно. Но я думаю, что где-то за 5–6 лет можно уравнять, если стоимость ИПК будет значительно расти, — цитирует Бессараб «М24».