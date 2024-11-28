Назван самый возрастной спортсмен из России, наказанный за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) назвало самого возрастного спортсмена из России, отбывающего наказание за допинг. Об этом сообщает ТАСС.
Это 64-летняя чемпионка мира по пауэрлифтингу Нина Кондрашева. В 2018 году тогда еще 58-летнюю спортсменку дисквалифицировали на восемь лет. В ее допинг-пробе обнаружили четыре запрещенных вещества из группы стероидов.
Нина Кондрашева отбывает вторую дисквалификацию в карьере. Первый раз она была отстранена от спорта на четыре года в 2012 году.
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