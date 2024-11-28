Боксер из Соснового Бора занял третье место на Всероссийских соревнованиях в Москве

С 18 по 24 ноября в Москве проходили Всероссийские соревнования по боксу 13 лет памяти Заслуженного тренера СССР Б. Н. Грекова.
Спортсмен из Ленинградской области, воспитанник спортивной школы «Малахит» из Соснового Бора Данила Афонин выступал в весовой категории «66 килограммов». И по итогам турнира занял третье место.
Благодаря успешному выступлению на Всероссийских соревнованиях по боксу, ленинградского спортсмена включили в резерв юношеской сборной России по боксу.
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08.11.2024 735