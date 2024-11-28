Водитель УАЗ погиб при столкновении с электричкой в Гатчинском округе

Трагедия произошла вечером 27 ноября на железнодорожном переезде между станциями Сиверская и Строганово в Гатчинском муниципальном округе Ленобласти.

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, водитель легкового автомобиля выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся электропоездом.

Видео: t.me/sztproc

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля от полученных травм скончался.

Проводится проверка.