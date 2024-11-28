Госдума разрешила власти ограничивать доступ к информации о своей работе в военное время

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Армия
Фото: Baltphoto.ru

Документ, разрешающий ограничивать доступ к информации о работе госорганов, если на территории, где они работают, введено военное положение, принят Госдумой во втором и третьем (окончательном) чтении.

Это позволит органам власти всех уровней, прокуратуре и следствию скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения.

Проект на рассмотрение в Госдуму правительство внесло в ноябре. Поправки подготовлены Министерством юстиции в связи с выявленными проблемами обеспечения безопасности деятельности госорганов в условиях военного положения.

Авторы инициативы полагают, что работа госорганов на территориях с военным положением может быть нарушена из-за терактов, экстремистских проявлений или диверсионной деятельности.

На момент подготовки публикации военное положение действует в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

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