Госдума разрешила власти ограничивать доступ к информации о своей работе в военное время

Документ, разрешающий ограничивать доступ к информации о работе госорганов, если на территории, где они работают, введено военное положение, принят Госдумой во втором и третьем (окончательном) чтении.

Это позволит органам власти всех уровней, прокуратуре и следствию скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения.

Проект на рассмотрение в Госдуму правительство внесло в ноябре. Поправки подготовлены Министерством юстиции в связи с выявленными проблемами обеспечения безопасности деятельности госорганов в условиях военного положения.

Авторы инициативы полагают, что работа госорганов на территориях с военным положением может быть нарушена из-за терактов, экстремистских проявлений или диверсионной деятельности.

На момент подготовки публикации военное положение действует в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.