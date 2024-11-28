ЦБ отобрал 25 достопримечательностей Поволжья для новой купюры в 1000 рублей

Банк России представил новые варианты изображений для обновленной купюры в 1000 рублей.

Выпуск банкноты ранее был приостановлен из-за возражений, связанных с изображением дворцовой церкви в Казанском кремле без креста. Всего было представлено 40 изображений на замену, Банк России выбрал 25.

Среди них Вятский художественный музей в Кирове, главный корпус Казанского федерального университета, усадьба в Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Пензенской области, памятник Салавату Юлаеву в Уфе, дворец Землевладельцев в Казани, дом-памятник И. А. Гончарову в Ульяновске, Жигулевская ГЭС на Волге в Самарской области, международный аэропорт Гагарин в Саратове и другие.