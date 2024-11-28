В Ольгино построят детский сад на 120 мест

СЗ «Охта Групп – Петергоф» получил разрешение на строительство детского сада в деревне Ольгино Ломоносовского района Ленобласти.
Детсад будет рассчитан на 120 воспитанников. Его возведут по госпрограмме «Социальные объекты в обмен на налоги», сообщили в комитете по строительству Ленобласти.
Внутри здания оборудуют музыкальный зал, кружковые, спортивную зону и собственный пищеблок.
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18.11.2024 185