Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут отдыхать в лагерях Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление об установлении квоты для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в оздоровительных лагерях.
В лагерях создадут специальные инклюзивные смены с привлечением педагогов-психологов и сурдопереводчиков. В лагерях обустроят игровые зоны, установят пандусы, тактильные таблички и другое необходимое оборудование.
В области шесть государственных лагерей готовы принимать детей с ОВЗ и инвалидностью: «Россонь», «Маяк» и «Орион» (они полностью обородуваны), «Березняки», «Восток» и «Сокол» (оборудованы частично, но уже принимают детей из отдельных категорий).
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