Аналитика. СЗФО занимает третье место по уровню цен на новые машины по стране

Занятный пласт аналитики касаемо обзора рынка новеньких автомобилей в разных российских регионах обнародован на днях в сети. Эксперты проанализировали средневзвешенные цены на новые легковые машины. Оказывается, самые высокие – на Дальнем Востоке.

Большое совместное исследование провели банки ВТБ, «Открытие» и компания «Автомаркетолог». Согласно ему, по итогам 10 месяцев средневзвешенная стоимость (СВС*) нового легкового автомобиля в России выросла к аналогичному периоду 2023 года на 12% — почти до 3 млн рублей. Прежде всего, увеличились цены на отечественные бренды: в среднем с 970 тысяч до 1,34 млн рублей (+12% год к году). Для сравнения иномарки за январь-октябрь подорожали на 6% — с 3,5 до 3,7 млн рублей.

На фоне жесткой политики Центрального банка темпы роста авторынка замедляются. Тем не менее, снижения стоимости новых машин ожидать не приходится. Прежде всего, на динамику цен будут влиять новые тарифы утилизационного сбора и колебание курсов валют, – прокомментировал итоги исследования вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Константин Каракалов.

Если говорить о рейтинге регионов относительно стоимости новых автомобилей, то в самом его низу оказался Поволжский федеральный округ, где СВС около 2,5 млн рублей. В то же время здесь наблюдается один из самых высоких темпов роста цен: за год новые машины в ПФО «прибавили» 19%.

А вот топ-3 рейтинга возглавляет Дальний Восток – с самыми высокими ценниками, в среднем, 4,1 млн рублей. Вторую строчку занимает Центральный федеральный округ, где средневзвешенная цена новых авто превысила по итогам отчетного периода 3,3 млн рублей. На третьей позиции расположился Северо-Западный федеральный округ – около 3,2 млн рублей, с одной из самых низких в России динамикой роста продаж.

Средневзвешенная цена на первичном рынке напрямую зависит от объема реализованных машин, — добавила исполнительный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

*Средневзвешенная цена нового автомобиля — цена, рассчитанная исходя из средней величины рекомендованных цен дистрибьюторов с учетом объемов регистраций в ГИБДД по каждой модели автомобиля.