Аналитика. СЗФО занимает третье место по уровню цен на новые машины по стране

Занятный пласт аналитики касаемо обзора рынка новеньких автомобилей в разных российских регионах обнародован на днях в сети. Эксперты проанализировали средневзвешенные цены на новые легковые машины. Оказывается, самые высокие – на Дальнем Востоке.
Большое совместное исследование провели банки ВТБ, «Открытие» и компания «Автомаркетолог». Согласно ему, по итогам 10 месяцев средневзвешенная стоимость (СВС*) нового легкового автомобиля в России выросла к аналогичному периоду 2023 года на 12% — почти до 3 млн рублей. Прежде всего, увеличились цены на отечественные бренды: в среднем с 970 тысяч до 1,34 млн рублей (+12% год к году). Для сравнения иномарки за январь-октябрь подорожали на 6% — с 3,5 до 3,7 млн рублей.
Если говорить о рейтинге регионов относительно стоимости новых автомобилей, то в самом его низу оказался Поволжский федеральный округ, где СВС около 2,5 млн рублей. В то же время здесь наблюдается один из самых высоких темпов роста цен: за год новые машины в ПФО «прибавили» 19%.
А вот топ-3 рейтинга возглавляет Дальний Восток – с самыми высокими ценниками, в среднем, 4,1 млн рублей. Вторую строчку занимает Центральный федеральный округ, где средневзвешенная цена новых авто превысила по итогам отчетного периода 3,3 млн рублей. На третьей позиции расположился Северо-Западный федеральный округ – около 3,2 млн рублей, с одной из самых низких в России динамикой роста продаж.
*Средневзвешенная цена нового автомобиля — цена, рассчитанная исходя из средней величины рекомендованных цен дистрибьюторов с учетом объемов регистраций в ГИБДД по каждой модели автомобиля.