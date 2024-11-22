Будьте внимательны: топ-3 мошеннических схем на время распродаж

Банковские аналитики делятся в открытом доступе своими наблюдениями о схемах мошенников в преддверии сезона распродаж и предстоящей «черной пятницы» в конце ноября. Россиянам стоит быть особенно бдительными с поддельными сайтами магазинов, лжерекламными ссылками и объявлениями о гигантских скидках.

Как сообщают эксперты ВТБ, рост активности мошенников на время распродаж может достигать 30% активности. Вот три распространенных сценария, по которым злоумышленники используют различные методы обмана в основном в социальных сетях и мессенджерах:

создают поддельные сайты магазинов, которые внешне идентичны известным брендам, и предлагают товары с большими скидками. Главная цель — украсть данные банковских карт или собрать оплату за несуществующие товары;

рассылают фальшивые рекламные предложения и ложные ссылки на предзаказ товаров со скидкой, чтобы получить доступ к банковским картам и счетам клиентов. После оплаты такие товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными;

размещают объявления о суперскидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. Переходя по ссылке, пользователи скачивают вредоносный АРК-файл, замаскированный под приложение для получения промокодов или скидок. После его установки мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации и могут управлять банковскими счетами без ведома жертвы.

«Миллионы покупателей ищут выгодные предложения в период крупных распродаж, и мошенники опять «тут как тут». Последние несколько лет все больше россиян делают выбор в пользу онлайн-покупок, что упрощает задачу хакеров. Самое надежное – самим оценивать адекватность предложений и включать при их просмотре «холодную голову», — отмечает старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По его словам, простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с финансовыми мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка, не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы.