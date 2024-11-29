Вильфанд пообещал аномальный декабрь в Ленобласти

В большинстве регионов европейской части России температура воздуха будет выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям большинства регионов России аномальное тепло в декабре. Температура по всей стране, в том числе и в Ленобласти, будет выше или около климатической нормы.

На всей территории страны в декабре нет регионов, где прогнозировался бы класс температуры ниже нормы. Везде около и выше нормы, но при этом нечасто встречающиеся ситуации, когда на большей части территории страны температура прогнозируется выше нормы, — цитирует синоптика Интерфакс.

В частности, аномально теплая погода прогнозируется на востоке европейской части России, востоке Северо-Западного и Центрального федеральных округов, на всей территории Приволжского федерального округа, Урале, большей части Сибири и северной половине Дальнего Востока.