Организаторы схемы фиктивной вакцинации в Ленобласти получили условные сроки

Группа лиц организовала фиктивную вакцинацию от коронавируса и выдавала пациентам сертификаты о получении прививки.

Суд Всеволожска вынес приговор группе лиц, включая медицинских работников, обвиняемых в фиктивной вакцинации от коронавируса.

Осужденные незаконно получали доступ к компьютерной информации, внося ложные данные о вакцинации, и выдавали фальшивые сертификаты. Все подсудимые получили условные сроки заключения от 3 до 4 лет.

Осужденные подыскивали третьих лиц, не желавших вакцинироваться от коронавирусной инфекции, и за денежное вознаграждение проводили фиктивную вакцинацию, внося ложные сведения в информационную систему, выдавая сфальсифицированные прививочные сертификаты за действительные, — передает прокуратура.