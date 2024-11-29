Организаторы схемы фиктивной вакцинации в Ленобласти получили условные сроки

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Группа лиц организовала фиктивную вакцинацию от коронавируса и выдавала пациентам сертификаты о получении прививки.

Суд Всеволожска вынес приговор группе лиц, включая медицинских работников, обвиняемых в фиктивной вакцинации от коронавируса.

Осужденные незаконно получали доступ к компьютерной информации, внося ложные данные о вакцинации, и выдавали фальшивые сертификаты. Все подсудимые получили условные сроки заключения от 3 до 4 лет.

Осужденные подыскивали третьих лиц, не желавших вакцинироваться от коронавирусной инфекции, и за денежное вознаграждение проводили фиктивную вакцинацию, внося ложные сведения в информационную систему, выдавая сфальсифицированные прививочные сертификаты за действительные, — передает прокуратура.
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